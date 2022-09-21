Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобороны заявили об обстрелах Энергодара украинской артиллерией

Минобороны сообщило об ударе ВСУ по линии электропередач, идущей от ЗАЭС к Энергодару

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по линии электропередач, которая идет от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к Энергодару. Об этом в среду, 21 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью украинской артиллерией нанесен удар по линии электропередач, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодар», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Материалы по теме:
Путин объявил в России частичную мобилизацию. Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
Путин объявил в России частичную мобилизацию.Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
Сегодня
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму. Регионы хотят войти в состав России
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму.Регионы хотят войти в состав России
20 сентября 2022

Там также добавили, что ВСУ во время обстрела крупнокалиберными снарядами повредили одну из труб системы технической воды Первой системы безопасности пятого энергоблока ЗАЭС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о секретном пункте указа о частичной мобилизации
В Минобороны заявили об обстрелах Энергодара украинской артиллерией
Пентагон опубликовал данные о военной помощи Украине
Эстония закроет въезд участвовавшим в СВО россиянам
Власти Киева попросили Германию помочь с пунктами обогрева
Бывший первый замглавы правительства Республики Алтай осужден на 14 лет
Кадыров отреагировал на объявление частичной мобилизации в России
Прокуратура предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях
Врач назвал вялость и озноб признаками смертельной болезни
Токаев анонсировал перезагрузку политической системы Казахстана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.