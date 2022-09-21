В Минобороны заявили об обстрелах Энергодара украинской артиллерией

Минобороны сообщило об ударе ВСУ по линии электропередач, идущей от ЗАЭС к Энергодару

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по линии электропередач, которая идет от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к Энергодару. Об этом в среду, 21 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью украинской артиллерией нанесен удар по линии электропередач, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодар», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там также добавили, что ВСУ во время обстрела крупнокалиберными снарядами повредили одну из труб системы технической воды Первой системы безопасности пятого энергоблока ЗАЭС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).