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В Новой Каховке произошло два взрыва

В Новой Каховке произошло два взрыва, сработала система ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в субботу, 1 октября, вновь сработала над Новой Каховкой в Херсонской области, в воздухе произошли два взрыва. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

«Под непрерывную работу сирены в Новой Каховке работает ПВО: два воздушных взрыва», — говорится в сообщении. Отмечается, что инциденты произошли в 22:05.

В субботу, 1 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли прибрежную линию Энергодара, известно о 13 взрывах. О разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщалось, пострадавших нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские военные нанесли удар по линии электропередачи, которая идет от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к Энергодару.

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Марина Совина
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