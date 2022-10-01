В Новой Каховке произошло два взрыва

В Новой Каховке произошло два взрыва, сработала система ПВО

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в субботу, 1 октября, вновь сработала над Новой Каховкой в Херсонской области, в воздухе произошли два взрыва. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

«Под непрерывную работу сирены в Новой Каховке работает ПВО: два воздушных взрыва», — говорится в сообщении. Отмечается, что инциденты произошли в 22:05.

В субботу, 1 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли прибрежную линию Энергодара, известно о 13 взрывах. О разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщалось, пострадавших нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские военные нанесли удар по линии электропередачи, которая идет от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к Энергодару.