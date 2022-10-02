Нидерланды отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений

FP: МИД Нидерландов осудил решение Никарагуа разорвать дипломатические отношения

Министрество иностранных дел Нидерландов осуждает решение Никарагуа о разрыве дипломатических отношений. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства.

«Прискорбно, что Никарагуа решила столь несоразмерно отреагировать на критические сообщения о демократии и правах человека», — указал дипломат.

Ранее МИД Никарагуа принял решение немедленно расторгнуть дипломатические отношения с Нидерландами «в связи с вмешательством» во внутренние дела страны. В министерстве указали, что Нидерланды проводят интервенционистскую и неоколониальную политику в отношении Никарагуа. Утверждается, что королевство «оскорбляло и продолжает оскорблять никарагуанские семьи угрозами и отменой общественных работ, таких как больницы в сообществах коренных жителей и выходцев из Африки».