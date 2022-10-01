Никарагуа расторгла дипотношения с Нидерландами

МИД Никарагуа объявил о расторжении дипотношений с Нидерландами из-за неоколониализма

МИД Никарагуа объявил, что хочет немедленно расторгнуть дипломатические отношения с Нидерландами «в связи с вмешательством» во внутренние дела страны. Об этом сообщает РИА Новости,

В министерстве считают, что Нидерланды проводят интервенционистскую и неоколониальную политику в отношении Никарагуа. Утверждается, что королевство «оскорбляло и продолжает оскорблять никарагуанские семьи угрозами и отменой общественных работ, таких как больницы в сообществах коренных жителей и выходцев из Африки».

Речь в частности идет об отказе Нидерландов строить больницу на карибском побережье из-за политики Манагуа. После этого никарагуанский лидер Даниэль Ортега также осудил вмешательство королевство в дела страны и заявил, что послу Нидерландов в Центральной Америке Кристин Пиренн не стоит больше появляться в Никарагуа. До этого главу дипмиссии ЕС в стране Беттину Мушайдт также уведомили о том, что ее нахождение в стране нежелательно.