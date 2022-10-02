Лавров пообещал независимость России от расистов

Лавров заявил, что Россия будет развиваться так, чтобы не зависеть от расистов на Западе

Россия будет развиваться так, чтобы не зависеть от расистов в западных элитах, пообещал министр иностранных дел Сергей Лавров. Отрывок из его интервью программе «Москва. Кремль. Путин» опубликован в Telegram-канале российского МИД.

«Президент [России Владимир Путин] сегодня в обобщенном виде сказал то, о чем мы предупреждали долгие годы, призывали одуматься. Он сказал: "Маски сброшены"», — ответил министр на вопрос журналиста, возможно ли с расистами найти общий язык.

По словам Лаврова, расизм никуда не исчезал, хотя его и считали латентным. В связи с этим он заявил, что страна «будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от каких расистов», а зависеть от себя и от тех, кто полагается на Россию.

30 сентября глава государства назвал расизмом русофобию Запада. По его словам, причина западной русофобии в том, что Россия «не дала себя обобрать в период колониализма». Путин также указал, что Запад разделяет народы на первый и иной сорта.