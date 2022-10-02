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Новак назвал заинтересованных в выводе из строя «Северных потоков»

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал заинтересованных в аварии «Северных потоков»

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал заинтересованных в выводе из строя «Северных потоков», об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

Такими странами политик считает те, которые ранее выражали свою негативную позицию к работе газопроводов. «И США, и Украина, и Польша в свое время говорили о том, что "эта инфраструктура не будет работать, они все сделают для этого", поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться», — рассказал Новак.

Он также добавил, что поскольку ранее подобных аварий не было, судить о возможном воздействии воды, попавшей в магистрали, — сложно. Вице-премьер подчеркнул, что технические ресурсы по восстановлению инфраструктуры хоть и имеются, но это требует соответствующих средств и времени.

Ранее китайский военный эксперт Сун Чжунпин заподозрил НАТО в желании снять с себя ответственность за аварию на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» и занять высокую моральную позицию для осуществления планов по сдерживанию России и контроля за Европой.

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Елена Апазиди
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