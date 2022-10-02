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НАТО заподозрили в желании уйти от ответственности за ЧП на «Северных потоках»

Global Times: НАТО заподозрили в желании занять высокую моральную позицию
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин заподозрил НАТО в желании снять с себя ответственность за ЧП на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» и занять высокую моральную позицию для продолжения сдерживания России и контроля за Европой. Статья была опубликована в Global Times.

В материале говорится, что столь скорая реакция Североатлантического альянса указывает на то, что «конфронтация между Россией и Западом может обостриться еще сильнее». Кроме того, саботаж на трубопроводах усилил зависимость Европы от США, поскольку в переговорах между Германией и Россией теперь утрачены основные рычаги влияния.

«Германия вложила много сил и финансов в "Северный поток-2", рассчитывая получить дешевую энергию из России», — рассказал собеседник издания.

Ранее обозреватель журнала National Review высказал предположение, что Россия может нанести ответный удар по американской инфраструктуре в случае доказывания влияния США на атаку на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

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Елена Апазиди
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