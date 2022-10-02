В США предрекли ответный огонь России после атаки на «Северные потоки»

NR: в случае причастности США к атаке на «Северные потоки» Россия нанесет ответный удар

Россия может нанести ответный удар по американской инфраструктуре в случае причастности США к атаке на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Такое мнение высказал обозреватель журнала National Review Антонио Райт.

По словам автора статьи, данный сценарий предполагает, что Москва начнет относиться к США как к «полноправной воюющей стороне».

Райт допустил, что возможная причастность Вашингтона ко взрывам на трубопроводах также внесла бы разлад в отношения Белого Дома с союзниками: в первую очередь с Германией.

Независимо от того, было ли политическое решение о строительстве трубопровода плохим с экономической и геополитической точек зрения, немцы никогда не простили бы Америке этого поступка Антонио Райт обозреватель National Review

Кто стоит за атакой?

По мнению американского полковника в отставке, бывшего старшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, атаку на «Северные потоки» могли совершить США или Великобритания.

Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно Дуглас Макгрегор бывший старший советник главы Пентагона

Макгрегор объяснил, что для повреждения необычайно прочных из-за их конструкции труб газопровода необходимо было использовать сотни килограммов тротила. Он также указал на абсурдность обвинений в адрес России. Полковник напомнил о высоких доходах Москвы от экспорта энергоресурсов. Разрушение «Северных потоков» также невыгодно Германии, которая была заинтересована в поступлении российского газа, обратил он внимание.

Аналогичного мнения придерживается и дипломат КНР в Ливане Цао И. Он указал на причастность США к взрывам на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» с помощью мема. Публикация высмеивает то, что США больше всего ненавидят российские трубопроводы, активно мешали их строительству и обещали их уничтожить.

«— Кто их уничтожил? — Понятия не имеем!» — гласит надпись на картинке.

Отрицание участия США

Заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс отверг какую-либо причастность Вашингтона к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова передает ТАСС.

Скажу ясно: Соединенные Штаты категорически отрицают любую причастность к этому инциденту, и мы отвергаем любые утверждения об обратном Ричард Миллс заместитель постпреда США при ООН

Он отметил, что расследование инцидентов на газопроводах потребует определенного времени, но в поисках правды не следует излишне спешить.