Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США предрекли ответный огонь России после атаки на «Северные потоки»

NR: в случае причастности США к атаке на «Северные потоки» Россия нанесет ответный удар

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Россия может нанести ответный удар по американской инфраструктуре в случае причастности США к атаке на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Такое мнение высказал обозреватель журнала National Review Антонио Райт.

По словам автора статьи, данный сценарий предполагает, что Москва начнет относиться к США как к «полноправной воюющей стороне».

Райт допустил, что возможная причастность Вашингтона ко взрывам на трубопроводах также внесла бы разлад в отношения Белого Дома с союзниками: в первую очередь с Германией.

Независимо от того, было ли политическое решение о строительстве трубопровода плохим с экономической и геополитической точек зрения, немцы никогда не простили бы Америке этого поступка

Антонио Райтобозреватель National Review
Материалы по теме:
«Спасти человечество от ада» О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
«Спасти человечество от ада»О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
27 сентября 2022
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

Кто стоит за атакой?

По мнению американского полковника в отставке, бывшего старшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, атаку на «Северные потоки» могли совершить США или Великобритания.

Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно

Дуглас Макгрегорбывший старший советник главы Пентагона

Макгрегор объяснил, что для повреждения необычайно прочных из-за их конструкции труб газопровода необходимо было использовать сотни килограммов тротила. Он также указал на абсурдность обвинений в адрес России. Полковник напомнил о высоких доходах Москвы от экспорта энергоресурсов. Разрушение «Северных потоков» также невыгодно Германии, которая была заинтересована в поступлении российского газа, обратил он внимание.

Материалы по теме:
«НАТО не тянет на роль жандарма» Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
«НАТО не тянет на роль жандарма»Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
29 сентября 2022
На «Северном потоке» обнаружили беспрецедентные разрушения
На «Северном потоке» обнаружили беспрецедентные разрушения
27 сентября 2022

Аналогичного мнения придерживается и дипломат КНР в Ливане Цао И. Он указал на причастность США к взрывам на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» с помощью мема. Публикация высмеивает то, что США больше всего ненавидят российские трубопроводы, активно мешали их строительству и обещали их уничтожить.

«— Кто их уничтожил? — Понятия не имеем!» — гласит надпись на картинке.

Отрицание участия США

Заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс отверг какую-либо причастность Вашингтона к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова передает ТАСС.

Скажу ясно: Соединенные Штаты категорически отрицают любую причастность к этому инциденту, и мы отвергаем любые утверждения об обратном

Ричард Миллсзаместитель постпреда США при ООН

Он отметил, что расследование инцидентов на газопроводах потребует определенного времени, но в поисках правды не следует излишне спешить.

Расследование идет. США оказывают европейским странам поддержку в проведении этого важного расследования. Оно может занять какое-то время, но в поисках правды не следует действовать слишком поспешно

Ричард Миллсзаместитель постпреда США при ООН
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США предрекли ответный огонь России после атаки на «Северные потоки»
Овечкин вошел в топ-5 лучших игроков НХЛ в каждом из двух десятилетий XXI века
Оценена вероятность переворота в Бразилии после выборов президента
Названы продукты для снятия стресса
Европа начнет искать экспертов для помощи в проведении реформ на Украине
Делегация бундестага прибыла на Тайвань
Москвичка раскрыла историю уникальных деревьев в центре столицы
В Госдуме сочли незавершенным процесс воссоединения русских земель
Назван самый доступный для снижения сахара в крови продукт
Диетолог предупредила о правилах потребления имбиря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.