США отвергли причастность к взрывам на «Северных потоках»

Зампостпреда США Миллс отверг причастность Вашингтона к взрывам на «Северных потоках»

Заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс отверг какую-либо причастность Вашингтона к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова передает ТАСС.

«Скажу ясно: Соединенные Штаты категорически отрицают любую причастность к этому инциденту», — заявил Миллс, добавив, что Вашингтон также отвергает «любые утверждения об обратном».

Ранее президент США Джо Байден назвал взрывы на газопроводах преднамеренной диверсией. Он также призвал «не слушать, что говорит» президент России Владимир Путин.

В то же время телеведущий Fox News Такер Карлсон допустил, что администрация Джо Байдена может быть причастна к инциденту. По его словам, правительство Соединенных Штатов еще в феврале заявило о желании избавиться от газовой магистрали, которая снабжает Европу. Он также подчеркнул, что ни одна из сказанных фраз Байдена не может считаться случайной.