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В КНР мемом указали на причастность США к взрывам на «Северных потоках»

Китайский дипломат Цао И мемом указал на причастность США к взрывам на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Дипломат КНР в Ливане Цао И указал на причастность США к взрывам на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» с помощью мема. Изображение он опубликовал на своей странице в Twitter.

В опубликованном китайским дипломатом меме говорится о том, что именно США больше всего ненавидят российские трубопроводы, активно мешали их строительству и обещали их уничтожить.

«— Кто их уничтожил? — Понятия не имеем!» — гласит надпись на картинке.

Повреждения на трех участках газопроводов были зафиксированы 26 сентября. По данным Датского энергетического агентства (DEA), объем утечек газа из «Северного потока» в худшем случае может достичь 778 миллионов кубометров — это трехдневная норма потребления газа в Германии.

Заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс отверг какую-либо причастность Вашингтона к взрывам на газопроводах. Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал произошедшее преднамеренной диверсией. Он также призвал «не слушать, что говорит» российский президент Владимир Путин.

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Алевтина Запольская
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