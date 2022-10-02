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В России спрогнозировали сроки восстановления индустрии общепита

«Известия»: восстановление индустрии общепита начнется в ближайшие месяцы 2022–2023 годов

По оценкам экспертов, к осени число организаций общепита в России достигло допандемийного уровня. Специалисты уверены, что для восстановления индустрии потребуется провести ряд мер — в частности, упростить ассортимент меню и продуктовые матрицы. Об этом сообщает «Известия».

В Ассоциации сетевых предприятий питания спрогнозировали, что в ближайшие месяцы 2022–2023 годов ожидается рост спроса на развитие рынка ресторанов и кафе.

«Нелегко будет ресторанам со сложным меню и высоким чеком, в том числе и потому, что их покупательская аудитория изменяется. Вместе с тем, учитывая, что их доля рынка составляет около пяти процентов, мы не ожидаем падения общих показателей по рынку общепита», — отметил гендиректор Ассоциации Наталья Иванова.

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Гендиректор компании Gryaznov Restogroup Андрей Грязнов полагает, что уже через пару недель высока вероятность того, что спад закончится и люди будут возвращаться, поскольку «всем нужны эмоции, людям нужно делиться своими впечатлениями». «Ситуация ухудшается тем, что рестораны и кафе работают на максимуме. Мы высокомаржинальные блюда оставляем, но минимизируем по стоимости. Тем самым мы не поднимаем цены, но уменьшаем порции», — подчеркнул Грязнов.

Председатель ассоциации кулинаров «Вкус Мира РУС» Владимир Олейников уверен, что ситуация вскоре нормализуется. «Под конец года все выровняется и адаптируется под новые запросы», — резюмировал он.

26 сентября сеть ресторанов «Вкусно — и точка», которая стала преемником «Макдоналдса», подала заявку на регистрацию бренда «Кафе — и точка» — предполагаемого аналога «МакКафе».

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Юлия Мискевич
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