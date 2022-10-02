Россиянка донесла в полицию на уклонявшегося от мобилизации бывшего мужа

В Подмосковье россиянка сообщила в полицию о прятавшемся от мобилизации бывшем муже

В Подмосковье россиянка донесла в полицию на уклонявшегося от мобилизации бывшего мужа. Об этом в воскресение, 2 октября, сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

По данным издания, 38-летний супруг женщины состоит на воинском учете в одном из столичных военкоматов. Однако с началом мобилизации он решил скрыться в арендованной квартире города Пушкино.

Женщина сообщила в правоохранительные органы о том, что бывший супруг, с которым после развода у нее были конфликты из-за воспитания дочери, уклоняется от мобилизации.

Ранее 21-летнего москвича обнаружили городские камеры видеонаблюдения, подключенные к системе распознавания лиц. Москвич попал на запись подъездных камер на Саперном проезде. Позже его задержали на Зеленом проспекте и доставили в полицейский отдел.