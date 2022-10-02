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Оценена вероятность переворота в Бразилии после выборов президента

Директор Разумовский назвал элементом предвыборной кампании опасения переворота в Бразилии

Фото: Vote Latam / Reuters

Директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский в беседе с РИА Новости оценил вероятность массовых протестов и государственного переворота в Бразилии после президентских выборов.

Специалист назвал опасения по поводу массовых протестов элементом предвыборной кампании. Он объяснил, что этот миф еще с 2021 года очень активно раскручивают противники действующего президента Жаира Болсонару. Они предупреждают, что в случае победы его соперника Луиса Инасиу Лулы да Силвы будет реализован сценарий штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа в случае, если Болсонару не примет результат.

«Наверное, да, у Болсонару будут претензии (по итогам голосования), он их будет озвучивать. Но вопрос, будет ли это попыткой, не дай бог, какого-то силового решения», — полагает Разумовский. Он обратил внимание на то, что это зависит и от того, как к этому отнесутся другие ключевые силы в стране, например военные. «Если они признают результаты как честные, совершить что-то будет очень сложно», — заключил он.

Всеобщие выборы, в ходе которых бразильцы изберут президента, депутатов и треть сенаторов федерального парламента, а также губернаторов штатов, пройдут в воскресенье, 2 октября. Если ни один из кандидатов не наберет больше 50 процентов голосов, 30 октября пройдет второй тур.

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Марина Совина
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