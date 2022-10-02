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В Совфеде прокомментировали переходный период для новых регионов

Сенатор Климов объяснил необходимость переходного периода для новых регионов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал необходимость переходного периода для новых регионов, сообщают «Известия».

В качестве примера сенатор привел Пермский край, который первый создавался на основе этого закона. «Тогда объединялась Пермская область и Коми-Пермятский округ. Оба были давно в составе Российской Федерации, и даже тогда был переходный период», — объяснил Климов.

Однако Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областям может потребоваться большее время, чем это было необходимо в случае Пермского края. Поскольку эти территории долгое время находились под влиянием Украины, то им придется переходить на новую политическую, экономическую и правовую систему, указал сенатор.

Чтобы без спешки и качественно провести все необходимые интеграционные процессы, требуется определенное время, заключил Климов.

Ранее в правительстве обозначили сроки переходного периода по интеграции новых областей в состав России. Он продлится до 1 января 2026 года.

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Елена Апазиди
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