В Совфеде прокомментировали переходный период для новых регионов

Сенатор Климов объяснил необходимость переходного периода для новых регионов

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал необходимость переходного периода для новых регионов, сообщают «Известия».

В качестве примера сенатор привел Пермский край, который первый создавался на основе этого закона. «Тогда объединялась Пермская область и Коми-Пермятский округ. Оба были давно в составе Российской Федерации, и даже тогда был переходный период», — объяснил Климов.

Однако Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областям может потребоваться большее время, чем это было необходимо в случае Пермского края. Поскольку эти территории долгое время находились под влиянием Украины, то им придется переходить на новую политическую, экономическую и правовую систему, указал сенатор.

Чтобы без спешки и качественно провести все необходимые интеграционные процессы, требуется определенное время, заключил Климов.

Ранее в правительстве обозначили сроки переходного периода по интеграции новых областей в состав России. Он продлится до 1 января 2026 года.