Причины протестов в Молдавии объяснили

Политолог Калачев назвал сорокатысячные протесты в Молдавии недовольством меньшинства

Многотысячные антиправительственные протесты в Молдавии, несмотря на массовость, — это лишь выражение недовольства меньшинства. Такое мнение высказал руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил причины протестов.

Демонстрации в Кишиневе организовала оппозиционная партия «Шор», однако она отражает интересы меньшинства жителей страны, утверждает политолог.

«Я бы не стал драматизировать эти события. Партия "Шор" не в первый раз собирает митинги. Я не думаю, что это к чему-то серьезному приведет. Партия "Шор" заменила собой партию [экс-президента Молдовы Игоря] Додона как главная оппозиционная партия. Все эти митинги не дают ровным счетом ничего, потому что так или иначе это отражение интересов и воли меньшинства», — рассказал он

Большинство в Молдове сейчас за европейский выбор, большинство за [действующего президента страны Майю] Санду Константин Калачев политолог

Причиной начавшихся протестов стало социальное недовольство. Люди жалуются на маленькие зарплаты, рост цен и низкий уровень жизни. Однако выражение своей позиции для граждан в Молдавии — это абсолютно нормально, считает Константин Калачев.

«Абсолютно точно там есть пророссийские силы, абсолютно точно там есть те, кто хотел бы ситуацию раскачивать. Но те, кто против евроинтеграции, не отражают интересы и запросы большинства. Меньшинство соображает — это здорово. Молдова — демократическая страна, вышли и побузили. Понятно, что уровень жизни сейчас как во всей Европе и в России под большим вопросом, потому что мы все вступаем в рецессию», — отметил он.

Молдавская диаспора в Европе и формирует во многом отношение ко всему происходящему. Понятно, что они там сейчас работают как поляки 10-20 лет назад. 20 лет назад в Британии был термин «польский сантехник», сейчас это «молдавский сантехник» Константин Калачев политолог

2 октября 40 тысяч человек собрались у здания администрации президента, где с 18 сентября участниками митинга разбит палаточный городок. Протестующие скандируют «Долой Майю Санду!», «Отставка!», а также антиправительственные лозунги.