В Кишиневе начался многотысячный митинг против президента

В центре Кишинева 40 тысяч человек вышли на митинг за отставку президента Санду

В центре Кишинева продолжается многотысячная акция протеста, которую организовала оппозиционная партия «Шор». Демонстранты требуют отставки президента Молдавии Майи Санду. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает РИА Новости.

40 тысяч человек собрались у здания администрации и президента, где с 18 сентября участниками митинга разбит палаточный городок. Протестующие скандируют «Долой Майю Санду!», «Отставка!», а также антиправительственные лозунги.

Около здания парламента стоят кордоны полицейских, которые защищают здания от протестующих, движение транспорта в центре города перекрыто.

Люди в палаточном городке жалуются на низкие зарплаты, пособия и пенсии. Также они напуганы резким ростом цен на продукты и коммунальные услуги. Граждане выражают недоумение и непонимание того, как оплачивать счета грядущей зимой. Кроме того, они требуют освободить из-под ареста вице-председателя партии «Шор» Марину Таубер.

О начале протестов в Кишиневе стало известно 18 сентября. Несколько десятков тысяч человек собрались на митинг протеста перед зданием администрации президента Молдавии.

В свою очередь, член партии «Шор» Дину Цуркану, возглавляющий Оргеевский районный совет, заявил со сцены, что протесты будут продолжаться в режиме нон-стоп, пока власти не уйдут в отставку.