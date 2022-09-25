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В Кишиневе тысячи человек вышли на митинг против президента

В центре Кишинева тысячи человек вышли на митинг, требуя отставки президента Молдавии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В центре Кишинева тысячи человек вышли на акцию протеста, которую организовала оппозиционная партия «Шор». Демонстранты требуют отставки президента Молдавии Майи Санду, передает ТАСС.

Колонны людей движутся к зданиям администрации и президента, где с 18 сентября участниками митинга разбит палаточный городок. Протестующие скандируют «Долой Майю Санду!», «В отставку!», а также антиправительственные лозунги. Кроме того, они требуют освободить из-под ареста вице-председателя партии «Шор» Марину Таубер.

Люди в палаточном городке жалуются на низкие зарплаты, пособия и пенсии. Также они напуганы резким ростом цен на продукты и коммунальные услуги. Граждане выражают недоумение и непонимание того, как оплачивать счета грядущей зимой.

О начале протестов в Кишиневе стало известно 18 сентября. Несколько десятков тысяч человек собрались на митинг протеста перед зданием администрации президента Молдавии.

В свою очередь член партии «Шор» Дину Цуркану, возглавляющий Оргеевский районный совет, заявил со сцены, что протесты будут продолжатся в режиме нон-стоп, пока власти не уйдут в отставку.

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Никита Абрамов
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