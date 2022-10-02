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Румыния заявила о поддержке восьми стран вступления Украины в НАТО

Президент Румынии: восемь стран Европы выразили поддержку присоединению Украины к НАТО
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Shutterstock

Президент Румынии Клаус Йоханнис и главы семи европейских государств, входящих в блок НАТО, подписали заявление с выражением поддержки вступлению Украины в альянс. Об этом в воскресение, 2 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Йоханнис выразил Украине поддержку и отметил, что восемь стран поддерживают решение саммита НАТО 2008 года о присоединении страны к военному блоку. Помимо Румынии поддержку Киеву в вопросе вступления в Североатлантический альянс выразили главы Литвы, Польши, Словакии, Чехии, Черногории, Эстонии и Северной Македонии.

Также подписавшие заявление руководители восьми стран поддержали территориальную целостность и суверенитет Украины, заявив о непризнании результатов референдумов в народных республиках Донбасса и в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее 2 октября сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин назвал условие для расширения НАТО на фоне заявки Киева на присоединение к альянсу в ускоренном порядке.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев «де-факто уже прошел свой путь» в альянс и является его частью.

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Владимир Седов
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