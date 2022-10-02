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Глава Пентагона назвал условие для вступления Украины в НАТО

Шеф Пентагона Остин: решение о вступлении Украины в НАТО должны принимать все члены блока

Фото: Rod Lamkey/ Globallookpress.com

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал условие для расширения НАТО на фоне заявки Киева на присоединение к альянсу в ускоренном порядке. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, власти США придерживаются политики открытых дверей НАТО, однако решение о расширении должны принимать все 30 членов блока путем голосования.

Ранее директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН политолог Дмитрий Егорченков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что ситуация с ускоренным вступлением Украины в НАТО не изменилась и не изменится. Многие члены альянса, включая Турцию и Германию, понимают, что решение о вступлении в нынешних реалиях является нецелесообразным.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев «де-факто уже прошел свой путь» в альянс и является его частью.

Марина Совина
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