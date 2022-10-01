Названа причина отказа принимать Украину в НАТО

Политолог Егорченков: НАТО не готова к прямому столкновению с Россией

Ситуация с ускоренным вступлением Украины в НАТО не изменилась и не изменится. Многие члены альянса, включая Турцию и Германию, понимают, что решение о вступлении в нынешних реалиях является нецелесообразным. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН политолог Дмитрий Егорченков.

Стало известно, что внутри блока НАТО начала расти напряженность из-за Украины. В результате единство Североатлантического альянса относительно украинского вопроса оказалось под угрозой.

Даже для США заявка Зеленского на ускоренное вступление в НАТО стала сюрпризом Дмитрий Егорченков политолог

«И американцы, и европейские партнеры по НАТО прекрасно осознают, что Украина совершает этот шаг с единственной целью — заставить военную инфраструктуру НАТО и военных НАТО воевать с Россией. Кстати говоря, и вместо Украины тоже, потому что потенциал самой Украины в этом смысле очевиден», — заявил Егорченков.

Политолог отметил, что все участники альянса готовы лишь поддерживать Украину.

И европейские партнеры по НАТО, и США готовы поддерживать Украину и вести войну с Россией чужими руками, но не готовы к прямому столкновению с Россией в формате полномасштабной войны Дмитрий Егорченков политолог

«Поэтому сопротивление такому решению будет. Думаю, что первыми в этом сопротивлении станут сами Соединенные Штаты. Из числа других членов НАТО — страны Прибалтики и Польша будут изо всех сил "топить" за вступление. А очень многие государства, включая Турцию и Германию, будут исходить из значительно более осторожной позиции, а может, и напрямую говорить о нецелесообразности такого решения», — заключил Егорченков.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев «де-факто уже прошел свой путь» в альянс и является его частью.

Однако представители альянса пока отказались принимать Украину в свой состав, а в Белом доме отметили, что «прямо сейчас лучший способ поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле».

