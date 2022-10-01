В США заявили о росте напряженности внутри НАТО из-за Украины

The Hill: единство НАТО относительно Украины оказалось под угрозой

Внутри блока НАТО начала расти напряженность из-за Украины, в результате единство Североатлантического альянса относительно украинского вопроса оказалось под угрозой. Об этом пишет американское издание The Hill.

«По мере того как экономические проблемы охватывают страны альянса, порождая сопутствующую политическую нестабильность, трещины в единстве в отношении Украины продолжат увеличиваться», — отмечается в материале. По мнению газеты, о разногласиях внутри альянса, в частности, свидетельствует позиция Турции, которая блокирует вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Кроме того, экспорт из Украины в Европу большого количества зерна по сниженным ценам вызвал недовольство среди европейских фермеров и уже привел к ряду протестов.

Также, пишет The Hill, после неожиданного вывода американских военных из Афганистана, который не был согласован Вашингтоном с его партнерами по НАТО, опасения европейских политиков относительно ненадежности и непредсказуемости США начали расти.

Ранее в октябре сообщалось, что решение Украины подать заявку на ускоренное вступление в НАТО, о котором заявил президент республики Владимир Зеленский, стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что Украина не может быть принята в альянс прямо сейчас.