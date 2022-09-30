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Генсек НАТО исключил принятие Украины в альянс прямо сейчас

Столтенберг заявил, что Украина сейчас не может быть принята в НАТО

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не может быть принята в альянс прямо сейчас. Такую возможность он исключил в ходе брифинга, трансляцию которого ведет Deutsche Welle (признан иноагентом Минюстом РФ).

Столтенберг подчеркнул, что решение по поводу членства должно приниматься путем совещания 30 стран-партнеров.

«Сейчас мы сосредоточены на предоставлении поддержки Украине, чтобы помочь ей в самообороне», — заявил руководитель военно-политического блока и добавил, что на данный момент это главный вопрос, на котором сфокусированы все участники.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев «де-факто уже прошел свой путь» в альянс и является его частью.

До этого президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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Варвара Кошечкина
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