В США назвали неожиданностью решение Украины об ускоренном вступлении в НАТО

Politico: решение Украины подать заявку на вступление в НАТО стало неожиданностью для США

Решение Украины подать заявку на ускоренное вступление в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, мнения американских политиков по этому вопросу разделились. В частности, это касается необходимости участия американских военных в защите любого члена альянса, который подвергся нападению. Так, комментируя решение Киева, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отказалась дать прямой ответ. При этом она заявила о том, что поддерживает «гарантии безопасности» для Украины.

Некоторые сторонники экс-президента США Дональда Трампа пытались убедить Украину отказаться от планов вступить в НАТО и ранее. По их мнению, это позволило бы снять растущую напряженность в отношениях с Россией.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать в Брюсселе возможность вступления Украины в НАТО. О том, что Киев не может быть принят в альянс прямо сейчас, также сказал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.