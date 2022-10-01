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Белый дом заявил о неподходящем времени для обсуждения принятия Украины в НАТО

Советник Байдена Салливан: сейчас не лучшее время обсуждать вступление Украины в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Соединенные Штаты считают, что сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать в Брюсселе возможность вступления Украины в НАТО. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Представитель Белого дома пояснил, что США по-прежнему поддерживают политику открытых дверей в альянсе, но «прямо сейчас лучший способ поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле».

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Не время присоединяться

О том, что Украина не может быть принята в альянс прямо сейчас, также заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что решение по поводу членства должно приниматься путем совещания 30 стран-партнеров. «Сейчас мы сосредоточены на предоставлении поддержки Украине, чтобы помочь ей в самообороне», — добавил генсек Североатлантического альянса.

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер уличил США в разрушении пояса безопасности России. По мнению Киссинджера, Вашингтону и вовсе не стоило стремиться к присоединению Украины к Североатлантическому альянсу.

Я считал, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым, ее интеграция, особенно в военном плане

Генри Киссинджер экс-госсекретарь США

При этом бывший госсекретарь подчеркнул, что в ходе конфликта Украина фактически стала членом НАТО, даже если это не будет оформлено официально.

Просьбу Зеленского раскритиковали

Намерение президента Украины Владимира Зеленского скорее вступить в НАТО раскритиковали читатели Daily Mail. По их мнению, цель украинского лидера — развязать мировую войну.

Кроме того, заместитель редактора отдела общественного мнения Джейсон Филдс в своей колонке для Newsweek назвал просьбу президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном приеме Украины в НАТО худшей идеей за всю историю. Он пояснил, что данное решение втянуло бы Соединенные Штаты и их союзников в войну с Россией.

В соответствии со статьей 5 основополагающего договора НАТО, нападение на одного члена — это нападение на всех. Определенно, участие страны в войне вовлекает в борьбу весь альянс

Джейсон Филдсколумнист Newsweek

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев «де-факто уже прошел свой путь» в альянс и является его частью.

В России усомнились, что НАТО вступит в войну с Россией из-за Украины

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров выразил мнение, что Североатлантический альянс не может принимать страны, которые на данный момент участвуют в конфликте, однако если для Украины будет сделано исключение, то в таком случае все страны блока станут воевать с Россией. По мнению сенатора, НАТО не будет ввязываться в войну ради Украины, но при этом разговоры о ее вступлении в альянс могут продолжаться.

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По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, команда Зеленского искала возможность дать ответ на те события, которые произошли 30 сентября в Москве. Он также убежден, что вступления Украины в НАТО в ближайшее время ожидать не стоит, «поскольку без нарушений существующих внутринатовских документов осуществить эту процедуру невозможно».

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

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Марина Совина
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