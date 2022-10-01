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Просьбу Зеленского о приеме Украины в НАТО назвали худшей идеей в истории

Newsweek: просьба Зеленского об ускоренном приеме Украины в НАТО — худшая идея в истории
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andy Buchanan / Pool / Reuters

Заместитель редактора отдела общественного мнения Джейсон Филдс (Jason Fields) назвал просьбу президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном приеме Украины в НАТО худшей идеей за всю историю. Такое мнение он выразил в своей колонке для американского журнала Newsweek.

Он пояснил, что данное решение втянуло бы Соединенные Штаты и их союзников в войну с Россией. Это, в свою очередь, может привести к ядерной войне. При худшем сценарии «после такой войны мало что останется от человечества», утверждает Филдс.

«Статья 5 основополагающего документа НАТО обещает, что нападение на одного члена — это нападение на всех. Определенно, вовлечение страны в войну вовлекает в борьбу весь альянс», — заявил автор колонки. По его мнению, дальнейшее развитие отношений между Россией и НАТО зависит от того, будет ли удовлетворено желание Зеленского.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас не лучшее время обсуждать вступление Украины в НАТО.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев «де-факто уже прошел свой путь» в альянс и является его частью.

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Марина Совина
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