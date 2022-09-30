США указали на неподходящее время для обсуждения принятия Украины в НАТО

Белый дом заявил, что сейчас не лучшее время обсуждать вступление Украины в НАТО

США считают, что сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать в Брюсселе возможность вступления Украины в НАТО. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Представитель Белого дома пояснил, что США по-прежнему поддерживают политику открытых дверей в альянсе, но «прямо сейчас лучший способ поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле».

