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США указали на неподходящее время для обсуждения принятия Украины в НАТО

Белый дом заявил, что сейчас не лучшее время обсуждать вступление Украины в НАТО

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США считают, что сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать в Брюсселе возможность вступления Украины в НАТО. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Представитель Белого дома пояснил, что США по-прежнему поддерживают политику открытых дверей в альянсе, но «прямо сейчас лучший способ поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле».

Марина Совина
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