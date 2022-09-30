В Совфеде ответили на заявление Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО

Сенатор Джабаров заявил, что НАТО не будет вступать в войну с Россией из-за Украины

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО не стоит рассматривать как участие Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, чьи сова приводит РИА Новости.

Он объяснил, что альянс не может принимать страны, которые на данный момент участвуют в конфликте, однако если для Украины будет сделано исключение, то в таком случае все страны блока станут воевать с Россией.

По мнению сенатора, НАТО не будет ввязываться в войну ради Украины, но при этом разговоры о ее вступлении в альянс могут продолжаться.

Ранее Зеленский заявил, что Киев в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО 30 сентября. В своем обращении он объяснил, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью.

Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что собирается выступить с незапланированным обращением 30 сентября.