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Генсек НАТО выступит с незапланированным заявлением

Генсек НАТО Столтенберг выступит с незапланированным заявлением 30 сентября

Фото: Boris Roessler / dpa / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит с незапланированным заявлением в пятницу, 30 сентября. Об этом сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

Согласно сообщению, незапланированная пресс-конференция генсека НАТО пройдет около 19:00 мск. Информация о теме предстоящего выступления не раскрывается.

Ранее в НАТО заявили, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран блока последует решительный ответ. Речь в том числе идет об аварии на нитках газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2». В альянсе отметили, что ЧП на газопроводах стало результатом целенаправленной диверсии, которая создает угрозу для судоходства и окружающей среды Балтийского моря.

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Виктория Кондратьева
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