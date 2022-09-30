Экс-госсекретарь уличил США в разрушении пояса безопасности России

Экс-госсекретарь Киссинджер: США не стоило стремиться к присоединению Украины к НАТО

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер уличил Вашингтон в разрушении пояса безопасности России. Об этом он заявил на онлайн-мероприятии организации «Совет по международным отношениям», трансляция опубликована на YouTube.

Так, после распада СССР в Восточной Европе образовалось пространство, не занятое военными блоками, и США стремились там закрепиться, таким образом уничтожив российский пояс безопасности, отметил экс-госсекретарь. По мнению Киссинджера, США не стоило стремиться к присоединению Украины к НАТО. «Я считал, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым, ее интеграция, особенно в военном плане», — сказал он, отметив, что национальные системы безопасности оказались несовместимы.

При этом бывший госсекретарь подчеркнул, что в ходе конфликта Украина фактически стала членом НАТО, даже если это не будет оформлено официально. «Что касается мира, то не знаю, удастся ли его достичь. Есть страны, которые заинтересованы в эксплуатации конфликта, есть также национальные чувства», — добавил Киссинджер.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев «де-факто уже прошел свой путь» в альянс и является его частью. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не может быть принята в альянс прямо сейчас.