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В США заявили о неэффективности санкций против России

Bloomberg: западные санкции не оказали существенного влияния на состояние экономики России
СюжетСанкции против России:

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Журналист Дэниел Флэтли в статье для Bloomberg заявил о неэффективности санкций против России.

По его словам, введенные западными государствами многочисленные ограничительные меры в отношении Москвы не оказали существенного влияния на состояние российской экономики.

Флэтли добавил, что в дальнейшем экономика России будет поддерживаться за счет доходов от продажи нефти и газа.

Ранее сообщалось, что Австралия расширила санкционный список в отношении России. Новые рестрикции включают в себя целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну в отношении 28 россиян, связанных с проведенными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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Марина Совина
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