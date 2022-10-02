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Минобороны сообщило об уничтожении более 35 сотрудников СБУ

МО РФ: ВКС ударили по зданию СБУ в Днепропетровске, уничтожены более 35 сотрудников

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Воздушно-космические силы (ВКС) России 29 сентября нанесли удар по зданию управления Службы безопасности Украины (СБУ), в результате уничтожены более 35 сотрудников службы. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

В числе уничтоженных сотрудников СБУ также и иностранные советники. В министерстве добавили, что около 40 сотрудников украинской службы числятся пропавшими без вести.

1 октября в Министерстве обороны отчитались об уничтожении нескольких сотен украинских солдат на николаево-криворожском направлении. Также были поражены 5 танков, 23 боевые бронированные машины, 6 боевых машин пехоты (БМП) и 11 автомобилей.

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Алина Гончарова
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