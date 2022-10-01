В Минобороны заявили об уничтожении сотен солдат ВСУ на николаевском направлении

В МО заявили об уничтожении более 270 солдат ВСУ на николаево-криворожском направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили несколько сотен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении. Об этом в субботу, 1 октября, сообщили журналистам в Министерстве обороны.

Как уточнили в ведомстве, в ходе отражения попытки наступления со стороны ВСУ российские подразделения ликвидировали более 270 украинских военных. Также были уничтожены 5 танков, 23 боевые бронированные машины, 6 боевых машин пехоты (БМП) и 11 автомобилей.

Кроме того, по данным Минобороны, ВСУ потеряли более 100 человек убитыми и ранеными в результате удара российских сил по позициям 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новополь в Донецкой народной республике. Также были уничтожены два танка и шесть автомобилей.

В сентябре активист подпольного движения из Николаева заявил, что больницы города заполнены ранеными под Херсоном бойцами ВСУ, некоторых приходится везти в другие города из-за нехватки мест.