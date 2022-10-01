Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобороны заявили об уничтожении сотен солдат ВСУ на николаевском направлении

В МО заявили об уничтожении более 270 солдат ВСУ на николаево-криворожском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Leo Correa / AP

Российские военные за минувшие сутки уничтожили несколько сотен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении. Об этом в субботу, 1 октября, сообщили журналистам в Министерстве обороны.

Как уточнили в ведомстве, в ходе отражения попытки наступления со стороны ВСУ российские подразделения ликвидировали более 270 украинских военных. Также были уничтожены 5 танков, 23 боевые бронированные машины, 6 боевых машин пехоты (БМП) и 11 автомобилей.

Кроме того, по данным Минобороны, ВСУ потеряли более 100 человек убитыми и ранеными в результате удара российских сил по позициям 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новополь в Донецкой народной республике. Также были уничтожены два танка и шесть автомобилей.

В сентябре активист подпольного движения из Николаева заявил, что больницы города заполнены ранеными под Херсоном бойцами ВСУ, некоторых приходится везти в другие города из-за нехватки мест.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал виновного в отводе войск из Красного Лимана
Американцы остались недовольны политикой Байдена по Украине
Франция передаст Украине предназначенные для Дании установки CAESAR
Боррель заявил о невозможности прекратить конфликт России и Украины
Названы наиболее распространенные способы обмана покупателя на кассе магазина
В США усомнились в переизбрании Байдена из-за ухудшения его состояния
Черышев оформил первый дубль в составе итальянского клуба
Кадыров призвал принять «кардинальные меры» после отвода сил из Красного Лимана
На станции московского метро забыли экзотических животных
Россию не переизбрали в Совет ИКАО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.