Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в зоне спецоперации

Кадыров заявил, что новая тактика чеченских бойцов в зоне СВО дает отличные результаты

Новая тактика, которой придерживаются бойцы чеченских подразделений и союзных сил в зоне спецоперации на Украине, уже приносит отличные результаты. Об этом в воскресенье, 2 октября, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

В чем заключается новая тактика, Кадыров не раскрыл, однако отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались к ней не готовы. В результате противник каждый день несет большие потери, подчеркнул глава Чечни.

«Западное вооружение, которым так хвастается украинская сторона, в открытом противостоянии не дает ей никакого преимущества. Это в очередной раз подтверждает мои слова о том, что на полях сражений ключевую роль играет мотивация бойцов и их готовность пойти на подвиг ради правого дела», — заключил политик.

Ранее, 1 октября, Кадыров раскритиковал вывод российских войск из Красного Лимана из-за угрозы окружения. Он призвал к использованию маломощного ядерного оружия, а также к введению частичного военного положения в ряде регионов страны.