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Психолог объяснил любовь россиян к скандальным ток-шоу

Психолог Кичаев: россияне любят скандальные шоу из-за ощущения успешности и уверенности

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Психолог и коуч Александр Кичаев в беседе с газетой «Вечерняя Москва» объяснил любовь россиян к скандальным ток-шоу. По его словам, просмотр программ, в которых показываются проблемы других людей, дает зрителю мнимое ощущение собственной успешности.

По словам специалиста, интерес людей к подобным передачам объясняется тем, что это позволяет им почувствовать себя увереннее в этой жизни и приводит их к выводу, что у них «все-таки не так все плохо» и не дошло до того уровня, в котором оказались герои шоу. Кичаев назвал такой эффект оптимизмом на чужом горе. «Люди, сами того не желая, считают себя более удачливыми, сравнивают худшее с еще более худшим», — пояснил он.

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Кроме того, многие люди смотрят мелодраматические сериалы с целью получить аналогичное ощущение, отметил психолог. «Например, многим нравятся сериалы, в которых девушка встречает принца и у них все хорошо складывается. Но здесь другой психологический эффект, это ощущение веры в чудо и сладкий мазохизм: "Я, к сожалению, принца не встретила, но, может быть, моя дочка встретит". Такой перенос на тех, у кого еще есть шанс, — заключил Кичаев.

Ранее психолог и кандидат наук Тейхоу Смит рассказала, почему просмотр реалити-шоу вызывает зависимость, и назвала способ ее побороть. По словам психолога, все дело в эмоциональном отклике, который каждый человек получает при просмотре сюжетов, схожих с ситуациями в реальной жизни, и посоветовала использовать реалити-шоу как инструмент для познания себя.

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Марина Совина
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