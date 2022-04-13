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Психолог назвала способ побороть зависимость от просмотра реалити-шоу

Психолог Смит посоветовала использовать реалити-шоу как инструмент для познания себя

Фото: Unsplash

Психолог и кандидат наук Тейхоу Смит в статье для Psychology Today рассказала, почему просмотр реалити-шоу вызывает зависимость, и назвала способ ее побороть.

По словам психолога, все дело в эмоциональном отклике, который каждый человек получает при просмотре сюжетов, схожих с ситуациями в реальной жизни, и посоветовала использовать реалити-шоу как инструмент для познания себя.

Психолог отмечает, что регулярный просмотр реалити-шоу влияет на мысли, поведение и ценности человека. «Наш разум устроен так, что каждый день синтезирует огромное количество информации: от нашего взаимодействия с другими людьми до книг, которые мы читаем, и развлечений, которые мы ищем. Мы понимаем мир с помощью этих фрагментов информации, и это влияет на то, как мы живем каждый день», — отмечает Тейхоу.

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Смит подчеркивает, что реалити-шоу вызывают зависимость, заставляя человека снова и снова просматривать выпуски, чтобы узнать о решениях и поступках героев. Как объясняет психолог, это происходит потому, что людям знакомы переживания и темы шоу: «Это привлекает нас, потому что на самом базовом уровне мы сопереживаем драматическим событиям между людьми, будь то сражение за любовь, деньги или славу».

Она советует внимательнее присмотреться к любимым героям шоу, чтобы понять привлекающие и отталкивающие характеристики, через которые, по мнению Смит, можно узнать больше о самом себе.

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Елена Матвиенко
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