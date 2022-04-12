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Россиянам рассказали о пользе позднего засыпания

Сомнолог Бузунов рассказал, что позднее засыпание не вредит здоровью

Фото: Unsplash

Врач-сомнолог, заслуженный врач России Роман Бузунов рассказал в интервью для «Доктор Питер», что позднее засыпание не вредит здоровью и не влияет на выработку ночных гормонов. Он объяснил россиянам, как отбой после полуночи можно обернуть себе на пользу, и назвал способ повлиять на режим бодрствования при помощи освещения.

По его словам, история о вреде отбоя после полуночи не более чем миф. Он отмечает, что главное соблюдать режим сна и «высыпать» свою норму. «Если вы соблюдаете режим и нормальную продолжительность сна, ничего страшного нет. И не принципиально, ложитесь ли вы до 12 ночи или после. Это вообще распространенный миф, который поддерживают даже многие врачи», — объясняет Бузунов.

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Сомнолог подчеркивает, что теория о выработке ночных гормонов не работает. Например, при переезде человека в другие часовые пояса продукция гормонов подстраивается под новый режим.

Бузунов отмечает, что можно обмануть организм при помощи режима освещенности. «Я знаю несколько человек, которые работали с биржами Гонконга — они ложатся в семь часов вечера, закрывают блэкаут-шторы, и мозг думает, что это ночь. А в два часа ночи у них срабатывает светобудильник, имитирующий рассвет, подавляет продукцию мелатонина (гормона сна — прим. «Ленты.ру»), и мозг думает, что наступило утро», — подчеркивает сомнолог.

Бузунов рекомендует не верить распространенным мифам о сне и объясняет, что позднее засыпание никак не влияет на выработку ночных гормонов.

Ранее психологи перечислили сокращающие жизнь привычки. Они объяснили, что сидячий образ жизни может негативно сказаться на здоровье.

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Елена Матвиенко
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