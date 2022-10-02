ФСБ предотвратила теракт на железнодорожных путях в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии пресекли теракт на железнодорожных путях, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В совместной работе со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией сотрудникам ФСБ удалось предотвратить диверсию на объектах транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарии. Двух вооруженных лиц, пытающихся установить взрывное устройство, обнаружили вблизи железнодорожного моста через канал имени Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района.

При попытке задержания злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, после чего ответным ударом были нейтрализованы. При себе у преступников нашли взрывное устройство, автомат, пистолет и боеприпасы, по адресу проживания были обнаружены инструменты для изготовления бомбы.

Ранее сообщалось о предотвращении взрыва опоры ЛЭП на границе Херсонской и Запорожской областей. Украинские диверсанты смогли подорвать одну опору линий электропередачи недалеко от села Сокологорное. Остальные взрывные устройства, заложенные на опорах еще двух ЛЭП, были обезврежены российскими сотрудниками силовых ведомств.