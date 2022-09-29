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В Херсонской области диверсанты взорвали опору ЛЭП

На границе Херсонской и Запорожской областей диверсанты взорвали опору ЛЭП

Фото: РИА Новости

На границе Херсонской и Запорожской областей сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию. Об этом сообщили в правоохранительных органах Херсонской области, передает РИА Новости.

Отмечается, что украинские диверсанты успели взорвать одну опору линий электропередачи (ЛЭП) неподалеку от села Сокологорное. Остальные самодельные взрывные устройства (СВУ), заложенные ими на опорах еще двух ЛЭП, были обезврежены российскими силовиками. Предполагается, что детонация всех СВУ могла оставить без электричества целые районы.

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Алевтина Запольская
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