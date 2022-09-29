Украинские военные атаковали газопровод в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по газопроводу в Херсонской области, оставив без газа Новую Каховку

В ночь на четверг, 29 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали газопровод в Херсонской области, из-за чего без газа остался город Новая Каховка и Каховский район. Об этом местная администрация сообщает в своем Telegram-канале.

В результате ракетного обстрела со стороны украинских военных были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе поселка Брылевка и электросети в городе Таврийске. Отмечается, что в связи с этим газоснабжение будет прекращено в населенных пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе рядом со школой произошел взрыв. В администрации Запорожской области уточнили, что на месте сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было прикреплено к дереву и начинено поражающими элементами. В результате случившегося пострадал один человек.