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Украинские военные атаковали газопровод в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по газопроводу в Херсонской области, оставив без газа Новую Каховку

Фото: Алексей Чернышев / Reuters

В ночь на четверг, 29 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали газопровод в Херсонской области, из-за чего без газа остался город Новая Каховка и Каховский район. Об этом местная администрация сообщает в своем Telegram-канале.

В результате ракетного обстрела со стороны украинских военных были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе поселка Брылевка и электросети в городе Таврийске. Отмечается, что в связи с этим газоснабжение будет прекращено в населенных пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе рядом со школой произошел взрыв. В администрации Запорожской области уточнили, что на месте сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было прикреплено к дереву и начинено поражающими элементами. В результате случившегося пострадал один человек.

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Алевтина Запольская
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