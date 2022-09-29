В Мелитополе произошел взрыв рядом со школой

В Мелитололе рядом со школой сработало СВУ, пострадал один человек

Утром 29 сентября в Мелитополе произошел взрыв рядом со школой, в результате чего пострадал один человек — водитель проезжавшей мимо машины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Запорожской области.

Бомба сдетонировала в 7:50 на улице 50-летия Победы возле школы напротив ТЦ «Палладиум». Пострадавший получил легкие травмы. Отмечается, что сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), оно было прикреплено к дереву и начинено поражающими элементами.