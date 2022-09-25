Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожье при взрыве автомобиля погиб украинских диверсант

В Мелитополе украинский диверсант погиб при взрыве автомобиля

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье»

В Мелитополе Запорожской области при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает ТАСС.

«В Мелитополе примерно в 17:15 на улице Ломоносова взорвался автомобиль. Сила взрыва была настолько мощной, что иномарку разорвало на две части, некоторое время детонировал боекомплект», — говорится в сообщении властей.

В результате взрыва погиб гражданин Украины. При нем было найдено приписное свидетельство Вооруженных сил Украины (ВСУ), а на месте разбросаны деньги.

Также уточняется, что, по предварительной версии мужчина был диверсантом и готовил теракт. Погиб он из-за неосторожного обращения со взрывным устройством, однако следствие рассматривает и другие версии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Стали известны задачи для мобилизованных россиян
В Запорожье при взрыве автомобиля погиб украинских диверсант
Сообщение о задержании в метро бежавшего от повестки оказалось недостоверным
В ДНР в результате атаки ВСУ пострадал член избиркома
В Германии прошел митинг в поддержку запуска «Северного потока — 2»
Назван самый полезный осенью напиток
Украинские военные заявили о масштабных потерях на южном направлении
Из портов Украины вышли девять судов с зерном
Оценены шансы получившего повестку бойца MMA Минеева продолжить карьеру
Терапевт предупредил об опасностях легкого гриппа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.