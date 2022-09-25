В Запорожье при взрыве автомобиля погиб украинских диверсант

В Мелитополе украинский диверсант погиб при взрыве автомобиля

В Мелитополе Запорожской области при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает ТАСС.

«В Мелитополе примерно в 17:15 на улице Ломоносова взорвался автомобиль. Сила взрыва была настолько мощной, что иномарку разорвало на две части, некоторое время детонировал боекомплект», — говорится в сообщении властей.

В результате взрыва погиб гражданин Украины. При нем было найдено приписное свидетельство Вооруженных сил Украины (ВСУ), а на месте разбросаны деньги.

Также уточняется, что, по предварительной версии мужчина был диверсантом и готовил теракт. Погиб он из-за неосторожного обращения со взрывным устройством, однако следствие рассматривает и другие версии.