Власти ДНР сообщили об обнаружении агентурной сети Украины

МГБ ДНР вскрыло агентурную сеть украинской разведки, готовившую теракты на референдуме

Министерство Госбезопасности ДНР вскрыло агентурную сеть Службы внешней разведки (СВР) Украины, готовившую теракты во время проведения референдумов. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба ДНР.

«МГБ ДНР вскрыло агентурную сеть СВР Украины, которая готовила теракты в период проведения референдума о воссоединении с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, в апреле 2022 года был задержан бывший сотрудник СБУ, житель Володарского Овсянников Валерий Юрьевич 1955 года рождения. Он оказался внештатным агентом службы внешней разведки Украины. После задержания мужчина дал признательные показания и указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе.

В ходе обысков были обнаружены секретные документы, анализ которых позволил выявить и вскрыть агентурную сеть СВР на территории республики.

23 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября включительно.