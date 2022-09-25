Власти ДНР сообщили об обнаружении агентурной сети Украины
Министерство Госбезопасности ДНР вскрыло агентурную сеть Службы внешней разведки (СВР) Украины, готовившую теракты во время проведения референдумов. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба ДНР.
«МГБ ДНР вскрыло агентурную сеть СВР Украины, которая готовила теракты в период проведения референдума о воссоединении с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.
Так, по данным штаба, в апреле 2022 года был задержан бывший сотрудник СБУ, житель Володарского Овсянников Валерий Юрьевич 1955 года рождения. Он оказался внештатным агентом службы внешней разведки Украины. После задержания мужчина дал признательные показания и указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе.
В ходе обысков были обнаружены секретные документы, анализ которых позволил выявить и вскрыть агентурную сеть СВР на территории республики.
23 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября включительно.