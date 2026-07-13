Угрозу атаки БПЛА объявили на первой в России федеральной территории

Угрозу атаки БПЛА объявили в «Сириусе» и Сочи

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на первой в России федеральной территории — «Сириусе». Об этом сообщил глава территории Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.

«Внимание! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — написал он.

Об угрозе атаки беспилотников также объявил мэр Сочи Андрей Прошунин. Он призвал не подходить к окнам, а тех, кого тревога застала на улице, градоначальник попросил укрыться на цокольном этаже ближайшего здания или в подвалах.

Ранее стало известно, что системы ПВО в ночь на 13 июля сбили 342 украинских беспилотника над регионами России. Под ударом оказались территории Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея.