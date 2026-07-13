Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:45, 13 июля 2026Россия

Угрозу атаки БПЛА объявили на первой в России федеральной территории

Угрозу атаки БПЛА объявили в «Сириусе» и Сочи
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на первой в России федеральной территории — «Сириусе». Об этом сообщил глава территории Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.

«Внимание! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — написал он.

Об угрозе атаки беспилотников также объявил мэр Сочи Андрей Прошунин. Он призвал не подходить к окнам, а тех, кого тревога застала на улице, градоначальник попросил укрыться на цокольном этаже ближайшего здания или в подвалах.

Ранее стало известно, что системы ПВО в ночь на 13 июля сбили 342 украинских беспилотника над регионами России. Под ударом оказались территории Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин раскрыл подробности об обстановке в зоне СВО
    Политика Бориса Надеждина задержала полиция
    Любовь Толкалина призналась в чувстве вины перед Юлией Высоцкой
    Самолет НАТО заметили над Рижским заливом
    Перспективы курса рубля оценили
    Тося Чайкина снялась в криминальной комедии
    Путин высказался о душе ребенка
    Популярный российский комик объяснил раздельный сон с женой
    Путин высказался об обратной связи с народом
    Боксера Костю Цзю вызвали на очную ставку по делу о мошенничестве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok