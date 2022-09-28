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В Мелитополе произошло восемь взрывов

Власти Запорожской области сообщили о восьми взрывах в Мелитополе и его пригороде

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Власти Запорожской области сообщили о восьми взрывах, произошедших в Мелитополе и его пригороде. Об этом в Telegram рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко! В городе и ближайшем пригороде были слышны 8 громких взрывов в южном направлении. Подробности позже», — написал Рогов.

Ранее стало известно, что в Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант. По предварительной версии мужчина готовил теракт. Погиб он, вероятно, из-за неосторожного обращения со взрывным устройством.

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Алевтина Запольская
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