Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Умер обвиняемый в госизмене российский ученый

«Интерфакс»: скончался обвиняемый в госизмене петербургский профессор Валерий Митько

Фото: Арктическая академия наук

Умер 80-летний президент Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук, профессор Валерий Митько, обвиняемый в государственной измене в пользу Китая. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что в последнее время известный ученый, который был одним из ведущих российских специалистов по гидроакустике, все чаще попадал в больницу. «Он был не в состоянии ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой — лежачей больной», — описывает состояние Митько его защитник.

В феврале 2020 года он был задержан и помещен под домашний арест, а в июне ему предъявили обвинение. Ученый свою вину не признал. 18 июня 2021 года сообщалось, что после возбуждения дела здоровье профессора ухудшилось: он попал в реанимацию после инфаркта. Также еще до задержания Митько перенес три инфаркта, а после установки стентов в сердце получил третью группу инвалидности.

По данным следствия, Митько во время поездки в КНР передал сведения, составляющие государственную тайну. Речь идет о разработках в области гидроакустики и способах обнаружения подводных лодок, которые, по данным ФСБ, профессор собирал с 2017 по 2018 годы, отрабатывая шпионское задание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении новых субъектов в РФ
В Госдуме объяснили порядок интеграции новых регионов в состав России
Молодая жена Петросяна высказалась об эмиграции из России
Умер обвиняемый в госизмене российский ученый
Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за референдумов
В Крыму отреагировали на видео «Миссис Крым» с украинской песней
Названы сроки выдачи российского гражданства жителям Донбасса
Минобороны сообщило об учениях мобилизованных в тылу зоны спецоперации
В Пентагоне пообещали в любом случае поддерживать Украину
В Совфеде прокомментировали переходный период для новых регионов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.