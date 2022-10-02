Володин рассказал о работе Госдумы после вхождения новых регионов в Россию

Володин рассказал о предстоящей работы Госдумы в связи с принятием новых регионов в РФ

Государственная дума 3 октября рассмотрит проекты конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом в воскресенье, 2 октября, со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина сообщает ТАСС.

По словам Володина, нижняя палата парламента займется ратификацией международных договоров с республиками, формированием правового поля, а также внесет поправки в конституционные законы. Спикер отметил, что депутатам предстоит «серьезная и большая работа», напомнив, что во время интеграции Крыма и Севастополя потребовалось принять порядка 70 законов.

Ранее 2 октября Конституционный суд одобрил договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов.

30 сентября в Кремле президент Владимир Путин подписал договор о вхождении в РФ четырех новых регионов.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней «за» проголосовали 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской и Запорожской областях — 87,05 и 93,11 процента соответственно.