Стороны конфликта в Йемене не договорились о продлении перемирия

Хуситы сообщили, что стороны конфликта в Йемене не договорились продлить перемирие

Представитель правящей на севере Йемена группировки «Ансар Алла» Мухаммед Абдессалам, который является главой делегации хуситов на переговорах с правительством, выступил с опровержением сообщений о том, что стороны конфликта в стране смогли договориться о продлении перемирия, действующего уже полгода, передает РИА Новости. Срок действия перемирия заканчивается вечером 2 октября.

«То, что сообщали некоторые нечистоплотные СМИ о наличии договоренности по продлению перемирия, не соответствует действительности. Вчера мы объяснили нашу позицию и требования йеменского народа в заявлении, опубликованном национальной делегацией», — заявил он.

В июле государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что допускает возможность добиться полного прекращения огня в Йемене, которое будет действовать на постоянной основе. Также он счел необходимым приступить к процессу политического урегулирования.