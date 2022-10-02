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Главнокомандующий ВСУ обсудил обеспечение потребностей войск с США

Главнокомандующий ВСУ Залужный обсудил обеспечение потребностей войск с генералом США

Фото: Pixabay

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный обсудил по телефону в воскресенье с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Марком Милли обеспечение военных потребностей страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Этим вечером провел телефонный разговор с председателем объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины», — рассказал он.

Залужный также поблагодарил американский народ и его лидеров за «последовательную и непреклонную поддержку Украины в эти трудные времена».

Ранее сообщалось, что Зеленский раскритиковал Залужного за «драконовские» ограничения на поездки для военнослужащих. По словам украинского лидера, подобные меры вызвали много споров в обществе.

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Марина Совина
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