Главнокомандующий ВСУ обсудил обеспечение потребностей войск с США

Главнокомандующий ВСУ Залужный обсудил обеспечение потребностей войск с генералом США

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный обсудил по телефону в воскресенье с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Марком Милли обеспечение военных потребностей страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Этим вечером провел телефонный разговор с председателем объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины», — рассказал он.

Залужный также поблагодарил американский народ и его лидеров за «последовательную и непреклонную поддержку Украины в эти трудные времена».

Ранее сообщалось, что Зеленский раскритиковал Залужного за «драконовские» ограничения на поездки для военнослужащих. По словам украинского лидера, подобные меры вызвали много споров в обществе.