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Зеленский раскритиковал главкома ВСУ

Зеленский раскритиковал главкома ВСУ за ограничения на поездки для военнослужащих
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного за «драконовские» ограничения на поездки для военнослужащих, пишет The Telegraph.

По словам украинского лидера, подобные меры вызвали много споров в обществе. «Я прошу Генеральный штаб в будущем не принимать таких решений без меня», — подчеркнул Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего.

По словам обозревателя британского издания Джеймса Килнера, подобная реакция главы Киева выдала разочарование и напряженность, которые царят в высших эшелонах украинского правительства из-за череды неудач в боевых действиях.

5 июля был опубликован приказ Валерия Залужного о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкоматов. Вскоре по поручению Владимира Зеленского решение отменили.

Военное положение на Украине ввели 24 февраля, оно продлевается каждый месяц. На следующий день Киев начал всеобщую мобилизацию, которую продлили в мае до 23 августа.

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Варвара Кошечкина
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