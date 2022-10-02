Рудковская рассказала о заниженной стоимости замка Пугачевой

Продюсер Рудковская сочла заниженной стоимость выставленного на продажу замка Пугачевой

Продюсер Яна Рудковская сочла заниженной стоимость принадлежащего певице Алле Пугачевой замка в деревне Грязь, который ранее был выставлен на продажу. Своим мнением она поделилась в беседе с ФАН.

По словам продюсера, стоимость особняка в действительности значительно превышает запрошенную сумму в 1 миллиард рублей.

«В него вложено гораздо больше, чем миллиард рублей! И если Алла Борисовна продает свой дом вместе с обстановкой, а это шикарные люстры, антиквариат и прочее, то выручить за него можно было бы гораздо больше», — рассказала Рудковская.

Она пояснила, что бывала в замке, и назвала его выдающимся строением. В частности, Рудковская высоко оценила территорию вокруг дома, где располагается летний театр, и внутреннее убранство особняка. По ее мнению, многие бизнесмены были бы рады приобрести этот объект недвижимости в качестве сувенира.

О том, что Пугачева выставила на продажу свой дом в деревне Грязь, стало известно 1 октября. Отмечалось, что певица надеется выручить за особняк 1 миллиард рублей, однако пока покупателей не нашлось.

